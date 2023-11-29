Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Кадис
Мальорка - Кадис: обзор матча 29 ноября 2023
Мальорка
29.11.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
45+1'
Абдон
12'
Р. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Кадис
Желтая карточка
М. Вальент
83'
Замена
М. Настасич
️️️️
А. Раильо
83'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
83'
81'
Желтая карточка
М. Мбайе
80'
Желтая карточка
Б. Окампо
75'
Замена
Б. Окампо
️️️️
И. Альехо
75'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Марти
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Х. Копете
69'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Коста
69'
Желтая карточка
Д. Родригес
66'
64'
Желтая карточка
Р. Марти
64'
Замена
Р. Собрино
️️️️
М. Гомес
64'
Замена
К. Рамос
️️️️
Д. Мачис
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
59'
54'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
И. Карселен
ГОЛ! 1:1!
Абдон
Пас отдал
П. Маффео
45'
+1
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алькарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
(К)
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
6
Мусса Диаките
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Коста
11
Кошта
24
Маффео
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
9
Ларин
4-1-3-2
1
Жиль
20
Карселен
15
Мбайе
3
Фали
15
Эрнандес
4
Алькарас
14
Альехо
8
Алекс
11
Мачис
9
Гомес
9
Марти
24
Коста
3
Латорре
3
Латорре
24
Коста
21
Раильо
22
Настасич
22
Настасич
21
Раильо
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
3
Копете
19
Льябрес
19
Льябрес
3
Копете
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
20
Карселен
2
Сальдуа
2
Сальдуа
20
Карселен
14
Альехо
17
Окампо
17
Окампо
14
Альехо
9
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
9
Гомес
9
Марти
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Марти
11
Мачис
9
Рамос
9
Рамос
11
Мачис
Остались в запасе
Мальорка
Кадис
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Виктор Азнар
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Мусса Диаките
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Мусса Диаките
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Мальорка - Кадис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Кадис
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+