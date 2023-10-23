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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Кадис
Валенсия - Кадис: обзор матча 23 октября 2023
Валенсия
23.10.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
4'
Х. Луис Гайя
25'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Кадис
90'
+2
Желтая карточка
Р. Собрино
Замена
П. Госальбес
️️️️
Ф. Перес
84'
78'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Г. Эскаланте
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
75'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
У. Дуро
75'
70'
Желтая карточка
Фали
68'
Желтая карточка
Л. Пирес
Замена
У. Гильямон
️️️️
С. Амалла
65'
65'
Замена
Р. Марти
️️️️
К. Рамос
65'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
М. Гомес
46'
Замена
Л. Пирес
️️️️
Х. Мере
46'
Замена
Алекс
️️️️
И. Альехо
ГОЛ! 2:0!
У. Дуро
25'
22'
Красная карточка
Р. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Гайя
Пас отдал
С. Амалла
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
3
Паулиста
14
Корреа
8
Гуэрра
21
Амалла
18
Пепелу
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
4-3-1-2
23
Ледесма
20
Карселен
22
Мере
3
Фали
15
Эрнандес
8
Эскаланте
26
Куаме
23
Наварро
14
Альехо
9
Гомес
9
Рамос
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
21
Амалла
22
Гильямон
22
Гильямон
21
Амалла
9
Дуро
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Дуро
21
Перес
10
Госальбес
10
Госальбес
21
Перес
22
Мере
23
Пирес
23
Пирес
22
Мере
14
Альехо
8
Алекс
8
Алекс
14
Альехо
8
Эскаланте
19
Собрино
19
Собрино
8
Эскаланте
9
Рамос
9
Марти
9
Марти
9
Рамос
9
Гомес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Гомес
Остались в запасе
Валенсия
Кадис
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
1
Давид Жиль
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Валенсия - Кадис
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
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