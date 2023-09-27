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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Райо Вальекано
Кадис - Райо Вальекано: обзор матча 27 сентября 2023
Кадис
27.09.2023, среда, 22:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Райо Вальекано
88'
Вторая желтая
А. Мумин
88'
Желтая карточка
А. Мумин
85'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
Замена
Х. Мари
️️️️
Г. Эскаланте
83'
82'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Замена
С. Гвардиола
️️️️
М. Гомес
77'
75'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Трехо
75'
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
Желтая карточка
Р. Алькарас
73'
68'
Желтая карточка
П. Сисс
65'
Замена
И. Палазон
️️️️
Х. де Фрутос
Замена
Р. Наварро
️️️️
И. Альехо
64'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Д. Мачис
64'
Замена
К. Рамос
️️️️
Р. Марти
64'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
59'
Желтая карточка
И. Альехо
51'
Желтая карточка
Х. Эрнандес
45'
+4
44'
Желтая карточка
Л. Эспино
43'
Желтая карточка
П. Чаваррия
43'
Желтая карточка
О. Трехо
Желтая карточка
М. Гомес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
15
Эрнандес
23
Эрнандес
3
Фали
20
Карселен
4
Алькарас
8
Эскаланте
11
Мачис
14
Альехо
9
Гомес
9
Марти
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
19
де Фрутос
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
8
Эскаланте
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Эскаланте
14
Альехо
23
Наварро
23
Наварро
14
Альехо
11
Мачис
19
Собрино
19
Собрино
11
Мачис
9
Марти
9
Рамос
9
Рамос
9
Марти
9
Гомес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Гомес
8
Трехо
71
Перес
71
Перес
8
Трехо
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
Остались в запасе
Кадис
Райо Вальекано
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Кадис - Райо Вальекано
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
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