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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Кадис
Хетафе - Кадис: обзор матча 06 ноября 2023
Хетафе
06.11.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кадис
76'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Кадис
Желтая карточка
Г. Альварес
89'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Б. Майорал
89'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
М. Гринвуд
86'
84'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Куаме
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Гринвуд
76'
75'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Марти
75'
Замена
М. Гомес
️️️️
К. Рамос
Желтая карточка
М. Гринвуд
66'
62'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Р. Алькарас
Желтая карточка
Д. Суарес
59'
Желтая карточка
К. Аленья
57'
Замена
Л. Милья
️️️️
Х. Мата
46'
46'
Замена
Алекс
️️️️
Р. Наварро
45'
+4
Желтая карточка
Р. Алькарас
Вторая желтая
Д. Джене
44'
Желтая карточка
О. Альдрете
23'
Желтая карточка
Д. Джене
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
(К)
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Алекс
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Сорья
2
Джене
17
Альварес
15
Альдрете
15
Рико
22
Кармона
88
Максимович
11
Гринвуд
17
Мата
9
Майорал
4-3-1-2
23
Ледесма
20
Карселен
15
Эрнандес
22
Мере
23
Пирес
4
Алькарас
26
Куаме
23
Наварро
11
Мачис
9
Рамос
9
Марти
11
Гринвуд
2
Иглесиас
2
Иглесиас
11
Гринвуд
17
Мата
6
Милья
6
Милья
17
Мата
9
Майорал
9
Латаса
9
Латаса
9
Майорал
4
Алькарас
8
Эскаланте
8
Эскаланте
4
Алькарас
23
Наварро
8
Алекс
8
Алекс
23
Наварро
9
Рамос
9
Гомес
9
Гомес
9
Рамос
9
Марти
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Марти
26
Куаме
21
Негредо
21
Негредо
26
Куаме
Остались в запасе
Хетафе
Кадис
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Виктор Азнар
ВР
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Хетафе - Кадис
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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