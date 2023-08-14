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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Алавес
Кадис - Алавес: обзор матча 14 августа 2023
Кадис
14.08.2023, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
7'
Феде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Алавес
Красная карточка
Г. Эскаланте
88'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Мачис
87'
Замена
Х. Мере
️️️️
Р. Марти
87'
85'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Гевара
Желтая карточка
Фали
84'
Желтая карточка
Р. Собрино
75'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Феде
71'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
67'
Замена
Л. Пирес
️️️️
Х. Эрнандес
65'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
65'
64'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
64'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Бланко
64'
Замена
А. Реббах
️️️️
А. Седлар
57'
Замена
Кике
️️️️
М. де ла Фуэнте
52'
Желтая карточка
Р. Дуарте
48'
Желтая карточка
А. Седлар
ГОЛ! 1:0!
Феде
Пас отдал
Х. Эрнандес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Алекс
АП
18
Милутин Осмайич
АП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
23
Карлос Бенавидес
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
19
Кике
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
21
Абде Реббах
ЦФ
70
Хебер Алькаин
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
15
Эрнандес
23
Эрнандес
3
Фали
20
Карселен
4
Алькарас
6
Феде
11
Мачис
14
Альехо
9
Марти
9
Рамос
3-2-3-1-1
1
Сивера
5
Абкар
16
Марин
15
Седлар
2
Горосабель
5
Дуарте
8
Бланко
6
Гевара
18
Гуриди
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
15
Эрнандес
23
Пирес
23
Пирес
15
Эрнандес
9
Марти
22
Мере
22
Мере
9
Марти
6
Феде
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Феде
11
Мачис
8
Алекс
8
Алекс
11
Мачис
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
6
Гевара
14
Силла
14
Силла
6
Гевара
24
де ла Фуэнте
19
Кике
19
Кике
24
де ла Фуэнте
15
Седлар
21
Реббах
21
Реббах
15
Седлар
Остались в запасе
Кадис
Алавес
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
18
Милутин Осмайич
АП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Хебер Алькаин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
18
Милутин Осмайич
АП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Хебер Алькаин
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Кадис - Алавес
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
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