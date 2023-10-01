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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Кадис
Атлетико - Кадис: обзор матча 01 октября 2023
Атлетико
01.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 2
Завершен
Кадис
32'
А. Корреа
46'
Н. Молина
66'
А. Корреа
12'
Л. Пирес
27'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Кадис
90'
+4
Желтая карточка
Р. Куаме
90'
+2
Желтая карточка
Р. Собрино
Замена
Х. Галан
️️️️
С. Аспиликуэта
81'
70'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Мере
ГОЛ! 3:2!
А. Корреа
Пас отдал
С. Ньигес
66'
62'
Замена
И. Карселен
️️️️
Х. Сальдуа
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Рикельме
61'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Коке
61'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
61'
ГОЛ! 2:2!
Н. Молина
46'
46'
Замена
И. Альехо
️️️️
Р. Алькарас
46'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Р. Марти
39'
Желтая карточка
Р. Марти
35'
Замена
М. Мбайе
️️️️
Фали
ГОЛ! 1:2!
А. Корреа
Пас отдал
С. Аспиликуэта
32'
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марти
Желтая карточка
Коке
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пирес
Пас отдал
К. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
28
Айтор Гисмера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
3
Аспиликуэта
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
17
Рикельме
10
Корреа
7
Гризманн
3-2-2-3
23
Ледесма
23
Пирес
22
Мере
3
Фали
2
Сальдуа
15
Эрнандес
26
Куаме
4
Алькарас
9
Рамос
9
Марти
19
Собрино
3
Аспиликуэта
22
Галан
22
Галан
3
Аспиликуэта
6
Коке
20
Хименес
20
Хименес
6
Коке
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
3
Фали
15
Мбайе
15
Мбайе
3
Фали
2
Сальдуа
20
Карселен
20
Карселен
2
Сальдуа
9
Марти
8
Эскаланте
8
Эскаланте
9
Марти
4
Алькарас
14
Альехо
14
Альехо
4
Алькарас
22
Мере
9
Гомес
9
Гомес
22
Мере
Остались в запасе
Атлетико
Кадис
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Давид Жиль
ВР
6
Хосе Мари
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
6
Хосе Мари
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетико - Кадис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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