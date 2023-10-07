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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Жирона
Кадис - Жирона: обзор матча 07 октября 2023
Кадис
07.10.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Жирона
59'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Жирона
90'
Желтая карточка
И. Кебе
88'
Замена
Хуанпе
️️️️
И. Мартин
88'
Замена
И. Кебе
️️️️
Я. Эррера
Замена
Р. Собрино
️️️️
Х. Мере
79'
Замена
А. Негредо
️️️️
К. Рамос
79'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
М. Гомес
74'
72'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Савиньо
72'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
Замена
Л. Пирес
️️️️
И. Карселен
67'
Замена
Р. Куаме
️️️️
Г. Эскаланте
66'
62'
Замена
П. Торре
️️️️
М. Гутьеррес
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
Я. Коуто
45'
+4
Желтая карточка
Я. Эррера
Красная карточка
Д. Мачис
10'
4'
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
Р. Алькарас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
23
Икер Альмена
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
15
Эрнандес
3
Фали
22
Мере
20
Карселен
8
Эскаланте
4
Алькарас
11
Мачис
14
Альехо
9
Гомес
9
Рамос
4-1-2-2-1
13
Газзанига
27
Коуто
17
Блинд
24
Гарсия
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
17
Савиньо
23
Мартин
9
Довбик
20
Карселен
23
Пирес
23
Пирес
20
Карселен
8
Эскаланте
26
Куаме
26
Куаме
8
Эскаланте
9
Рамос
21
Негредо
21
Негредо
9
Рамос
22
Мере
19
Собрино
19
Собрино
22
Мере
9
Гомес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Гомес
23
Мартин
6
Хуанпе
6
Хуанпе
23
Мартин
21
Эррера
14
Кебе
14
Кебе
21
Эррера
3
Гутьеррес
20
Торре
20
Торре
3
Гутьеррес
17
Савиньо
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Савиньо
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Кадис
Жирона
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
40
Тони Фуидиас
ВР
22
Арнау Мартинес
ПЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
10
Порту
ПВ
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
22
Арнау Мартинес
ПЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
10
Порту
ПВ
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Кадис - Жирона
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
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