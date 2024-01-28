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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетик
Кадис - Атлетик: обзор матча 28 января 2024
Кадис
28.01.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Атлетик
Желтая карточка
Г. Эскаланте
89'
Замена
Алекс
️️️️
К. Рамос
86'
Замена
Б. Окампо
️️️️
Р. Наварро
80'
Желтая карточка
И. Альехо
78'
Желтая карточка
Фали
73'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Собрино
73'
70'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
А. Вильялибре
62'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Арес
51'
Замена
О. Сансет
️️️️
М. Весга
51'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
И. Леке
Желтая карточка
Р. Алькарас
47'
45'
Желтая карточка
И. Леке
22'
Желтая карточка
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
(К)
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
8
Алекс
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
23
Ледесма
23
Пирес
3
Фали
23
Чуст
20
Карселен
23
Наварро
4
Алькарас
8
Эскаланте
14
Альехо
9
Рамос
19
Собрино
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
21
Эррера
7
Арес
46
Гомес
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Рамос
8
Алекс
8
Алекс
9
Рамос
23
Наварро
17
Окампо
17
Окампо
23
Наварро
19
Собрино
14
Гвардиола
14
Гвардиола
19
Собрино
15
Леке
17
Бершиче
17
Бершиче
15
Леке
6
Весга
8
Сансет
8
Сансет
6
Весга
7
Арес
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Арес
12
Вильялибре
11
Гурусета
11
Гурусета
12
Вильялибре
Остались в запасе
Кадис
Атлетик
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Кадис - Атлетик
4
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
338
474
Сейвы
0
2
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.21
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Посещаемость:
18839 из 25033 зрителей (75%)
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