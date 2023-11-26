Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал
Кадис - Реал: обзор матча 26 ноября 2023
Кадис
26.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Реал
14'
Родриго
64'
Родриго
74'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Реал
88'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Д. Карвахаль
88'
Замена
Н. Пас
️️️️
Ф. Вальверде
84'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Замена
Б. Окампо
️️️️
Х. Сальдуа
79'
Замена
Д. Жиль
️️️️
Х. Ледесма
79'
78'
Замена
Г. Гарсия
️️️️
Родриго
78'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Беллингем
74'
ГОЛ! 0:3!
Д. Беллингем
Пас отдал
Родриго
Желтая карточка
Х. Эрнандес
71'
Желтая карточка
Алекс
70'
70'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
И. Альехо
67'
Замена
И. Альехо
️️️️
В. Чуст
66'
Замена
М. Гомес
️️️️
К. Рамос
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Наварро
57'
32'
Желтая карточка
Ф. Менди
14'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
3'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
(К)
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
21
Браим Диас
ПВ
3-2-2-1-2
23
Ледесма
23
Пирес
23
Чуст
3
Фали
15
Эрнандес
2
Сальдуа
23
Наварро
4
Алькарас
8
Алекс
9
Марти
9
Рамос
4-4-1-1
13
Лунин
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
23
Менди
8
Кроос
14
Модрич
5
Беллингем
8
Вальверде
11
Родриго
13
Хоселу
23
Ледесма
1
Жиль
1
Жиль
23
Ледесма
2
Сальдуа
17
Окампо
17
Окампо
2
Сальдуа
23
Наварро
11
Мачис
11
Мачис
23
Наварро
23
Чуст
14
Альехо
14
Альехо
23
Чуст
9
Рамос
9
Гомес
9
Гомес
9
Рамос
26
Карвахаль
11
Гарсия
11
Гарсия
26
Карвахаль
8
Вальверде
10
Пас
10
Пас
8
Вальверде
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
5
Беллингем
17
Васкес
17
Васкес
5
Беллингем
11
Родриго
7
Гарсия
7
Гарсия
11
Родриго
Остались в запасе
Кадис
Реал
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Диего Пинейро
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Марио Мартин
ЦП
21
Браим Диас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Марио Мартин
ЦП
21
Браим Диас
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кадис - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Новости команд
Все
Кадис
Реал
«Реал» продлил контракт с четвертым футболистом за 10 дней
15:42
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
6
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
«Реал» продлил контракт с четвертым футболистом за 10 дней
15:42
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
6
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+