«Тоттенхэм» рассматривает вариант с приобретением Негредо

«Тоттенхэм» в период зимнего трансферного окна планирует усиление атакующей линии. Главным претендентом на это уже продолжительное время является нападающий «Вест Бромвича» Саидо Бераино. Тем не менее, «шпоры» не собираются заострять внимание на одной кандидатуре и готовы рассмотреть иные варианты. В частности, форвард «Валенсии» Альваро Негредо также вызывает интерес лондонского клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне экс-футболист сборной Испании появлялся в стартовом составе «летучих мышей» на поединки Примеры лишь пять раз.