Невилл: «Негредо будет в заявке»

Главный тренер «Валенсии« Гари Невилл призвал своих игроков не терять концентрацию в матче Лиги чемпионов с «Лионом».

«Сейчас я настраиваюсь на победу в каждом матче. В завтрашней игре не все зависит от нас, поэтому мы должны быть предельно сконцентрированы. Если нам все же не повезет – что ж, такова жизнь.

Я говорил с Альваро Негредо, который не играл два месяца. Он будет в заявке на завтрашний матч, хотя ему еще нужно поработать над собственной формой, потому что он пропустил немало времени.

Сейчас принято много говорит о стиле игры. Мне нравится, когда команда контролирует мяч, но и контратаковать тоже надо уметь. В первую очередь мы будем работать над тем, чтобы сохранять спокойствие. Будучи игроком, я нередко волновался перед важными матчами, но в роли тренера я всегда спокоен. Это моя работа», – заявил Невилл.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» – «Лион» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.