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  • «Валенсия» потеряла шестерых основных игроков накануне матча с «Зенитом»

«Валенсия» потеряла шестерых основных игроков накануне матча с «Зенитом»

24 ноября 2015, 15:27
8

«Валенсия» лишилась шестерых игроков основы накануне поединка пятого тура Лиги чемпионов против «Зенита», сообщает РБК. По разным причинам в Испании остались Диего Алвеш, Шкодран Мустафи, Антонио Барраган, Пабло Пьятти, Родриго и Альваро Негредо.

Отсутствие Мустафи, Баррагана и Пиатти вызвано мышечными травмами, у Диего Алвеса и Родриго – повреждения колена. Что касается Негредо, то он еще не прошел восстановление после перенесенной операции по удалению аппендицита.

Отметим, что Хави Фуэго может стать седьмым футболистом валенсийцев, который пропустит сегодняшнюю игру: он подхватил простуду и его участие в матче находится под вопросом.

«Зенит» же в матче против «Валенсии» не сможет рассчитывать на Хави Гарсию и Александра Анюкова, которые отбывают дисквалификацию, а также на получившего повреждение Виктора Файзулина.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Валенсией» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Валенсия Зенит Анюков Александр Алвес Диего Файзулин Виктор Хави Гарсия Негредо Альваро Пьятти Пабло Фуэго Хави Мустафи Шкодран Барраган Антонио Родриго
Комментарии (8)
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Roman Kisselev
1448369763
Время замените!!! в 20:00 начнется матч!!!
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firs04
1448370054
Время измените, а то народ пропустит матч!!!
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30регион
1448371197
зени можно вообще резерв выпускать
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Ele13
1448371403
Всё равно у Валенсии мотивация высочайшая будет, удачи питерцам!
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Димон Алма-Ата
1448373151
Зенит делай красиво! Удачи!
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росс
1448376856
Ну и дай Бог "Зениту" удачи в матче, чтобы с первого места выйти в следующий раунд Лиги. А России побольше очков в рейтинге. Будем болеть сегодня за "Зенит", за Россию.
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Wotchen
1448379215
зенит рекордсмен России в лиге чемпионов.
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Дима1960
1448392392
Больным-здоровья,"Зениту"-побе
ды
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