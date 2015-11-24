«Валенсия» потеряла шестерых основных игроков накануне матча с «Зенитом»

«Валенсия» лишилась шестерых игроков основы накануне поединка пятого тура Лиги чемпионов против «Зенита», сообщает РБК. По разным причинам в Испании остались Диего Алвеш, Шкодран Мустафи, Антонио Барраган, Пабло Пьятти, Родриго и Альваро Негредо.

Отсутствие Мустафи, Баррагана и Пиатти вызвано мышечными травмами, у Диего Алвеса и Родриго – повреждения колена. Что касается Негредо, то он еще не прошел восстановление после перенесенной операции по удалению аппендицита.

Отметим, что Хави Фуэго может стать седьмым футболистом валенсийцев, который пропустит сегодняшнюю игру: он подхватил простуду и его участие в матче находится под вопросом.

«Зенит» же в матче против «Валенсии» не сможет рассчитывать на Хави Гарсию и Александра Анюкова, которые отбывают дисквалификацию, а также на получившего повреждение Виктора Файзулина.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Валенсией» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.