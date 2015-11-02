«Зенит» намерен подписать нападающего «Валенсии»

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо попал в сферу интересов «Зенита».

Сообщается, что сам Негредо был бы не прочь сменить место работы, поскольку в нынешнем клубе он не получает достаточного количества игровой практики. В трансефре игрока заинтересованы также «Марсель» и несколько клубов АПЛ.

По информации Transfermarkt, стоимость Негредо составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Примеры нападающий выходил на поле в составе «Валенсии» пять раз и отметился одним забитым мячом.