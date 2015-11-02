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«Зенит» намерен подписать нападающего «Валенсии»

2 ноября 2015, 23:43
7

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо попал в сферу интересов «Зенита».

Сообщается, что сам Негредо был бы не прочь сменить место работы, поскольку в нынешнем клубе он не получает достаточного количества игровой практики. В трансефре игрока заинтересованы также «Марсель» и несколько клубов АПЛ.

По информации Transfermarkt, стоимость Негредо составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Примеры нападающий выходил на поле в составе «Валенсии» пять раз и отметился одним забитым мячом.

Источник: Спорт FM
Испания. Кубок Испания Валенсия Зенит Негредо Альваро
Комментарии (7)
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Essence
1446501953
Какие же бестолковые трансы у зенита.Вот сколько лет восторгаюсь трансами цска.возьмут какого-нибудь не распиареного паренька и продают в европу за пару десятков лямов.следующим таким станет марио фернандес.я вот уверен.помимо всего прочего они хороший футбол показывают ,а не просто на банке за ухом чешут.
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Даньчез
1446541247
боже пожалуйста не надо. это бревно и 1 млн не стоит.
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