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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 03 сентября 2022
Реал
03.09.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
9'
Винисиус
65'
Родриго
17'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Бетис
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Карвахаль
90'
+1
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
80'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Родриго
80'
72'
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
71'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Гуардадо
71'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Ю. Сабали
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
Ф. Вальверде
65'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Э. Камавинга
63'
25'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
17'
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
Б. Иглесиас
11'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Н. Фекир
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Д. Алаба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
6
Камавинга
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-2-2-2
1
Силва
20
Сабали
5
Фелипе
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Хуанми
26
Карвахаль
22
Рюдигер
22
Рюдигер
26
Карвахаль
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
25
Себальос
25
Себальос
11
Родриго
14
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
14
Модрич
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
10
Фекир
11
Энрике
11
Энрике
10
Фекир
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
18
Гуардадо
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
18
Гуардадо
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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Реал
Бетис
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
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