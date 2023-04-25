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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 25 апреля 2023
Бетис
25.04.2023, вторник, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
73'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
73'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Муньос
62'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Б. Мендес
62'
Замена
М. Мерино
️️️️
А. Ильярраменди
62'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
59'
Желтая карточка
И. Субельдия
58'
Желтая карточка
А. Муньос
Желтая карточка
Г. Родригес
56'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Родри
46'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Гуардадо
46'
38'
Желтая карточка
М. Субименди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Фелипе
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
24
Руйбаль
22
Перес
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
14
Ильярраменди
36
Субименди
10
Мендес
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Серлот
10
Родри
11
Энрике
11
Энрике
10
Родри
18
Гуардадо
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Гуардадо
3
Муньос
6
Элустондо
6
Элустондо
3
Муньос
14
Ильярраменди
23
Мерино
23
Мерино
14
Ильярраменди
10
Мендес
21
Сильва
21
Сильва
10
Мендес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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