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Давид Сильва
Давид Сильва
Завершил карьеру
8 января 1986 (40)
#21 | Полузащитник
170 см | 66 кг
Испания
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Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Агуэро составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.05.06 23:44
Фото
«Реал Сосьедад» устроил прощальный вечер Давиду Сильве
2024.04.26 23:15
1
Давид Сильва назвал единственного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ
2023.09.07 09:31
Чемпион мира-2010 будет личным наставником Захаряна в «Сосьедаде»
2023.08.17 12:05
1
Давид Сильва объявил о завершении карьеры из-за травмы крестов
2023.07.27 16:34
Давид Сильва вынужден завершить карьеру из-за тяжелой травмы
2023.07.22 10:10
1
Сильва побил рекорд Карпина в «Реал Сосьедаде»
2022.05.07 09:49
Фото
«Реал Сосьедад» продлил контракт с 36-летним Давидом Сильвой
2022.04.29 21:15
Фото
Сильва – Агуэро: «Горд разделить с тобой так много моментов. Ты мой соучастник в преступлениях!»
2021.12.15 18:28
«Ман Сити» перед матчем с «Арсеналом» откроет у «Этихада» статуи Сильвы и Компани
2021.08.23 14:23
Фото
Мата – Сильве: «Приятно снова встретиться, волшебник»
2021.02.19 19:56
Видео
Давид Сильва провeл первую тренировку в «Реал Сосьедаде». У него был коронавирус
2020.09.14 21:44
У Давида Сильвы – коронавирус
2020.08.31 21:30
Давид Сильва стал игроком «Реал Сосьедада»
2020.08.18 00:26
3
Сильва сообщил партнерам по «Манчестер Сити» об уходе в «Лацио»
2020.08.10 17:35
1
Давид Сильва подпишет трехлетний контракт с «Лацио»
2020.08.09 13:09
3
«Манчестер Сити» планирует подписать пять игроков. В списке целей – Лаутаро и Фелиш
2020.08.05 14:45
4
Сильва – с отрывом лучший ассистент АПЛ с момента своего дебюта в 2010 году
2020.07.18 00:43
1
Сильва: «Мое время в «Сити» заканчивается, мне нужен новый вызов. Переговоры о новом контракте остановились»
2020.05.20 19:46
Давид Сильва может вернуться в «Валенсию»
2020.04.20 21:55
Давид Сильва может перейти в «Бетис»
2020.04.07 00:36
2
Сильва в течение 2010-2019 годов создал в АПЛ голевых моментов больше всех
2020.01.01 23:33
Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»
2019.11.04 10:57
The Independent: Давид Сильва летом перейдет в «Интер» Майами
2019.09.20 15:58
3
Давид Сильва – новый капитан «Манчестер Сити»
2019.08.10 11:38
Mirror: Сильва будет капитаном «Манчестер Сити» в новом сезоне
2019.06.30 12:30
Гвардиола хочет заменить Сильву Иско
2019.06.27 08:10
5
Давид Сильва объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20
2019.06.26 06:45
3
The Sun: Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре
2019.05.26 11:52
1
2
3
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Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
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Вчера, 23:03
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Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
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Вчера, 22:17
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