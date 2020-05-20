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    Сильва: «Мое время в «Сити» заканчивается, мне нужен новый вызов. Переговоры о новом контракте остановились»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва дал понять, что текущий сезон для него последний в клубе. Контракт истекает летом.

    «Я провел десять лет здесь и добился всего, чего хотел. Мое время здесь заканчивается, но этот клуб и все, что я здесь пережил, останутся в моей памяти навсегда. Теперь мне и моей семье нужен новый вызов. Переговоры остановились, на данный момент ничего не происходит», – цитирует Сильву «Р-Спорт» со ссылкой на Mirror.

    • Игрок может вернуться в Испанию.
    • Сильва выступает за «Сити» с 2010 года.
    • С командой он четыре раза взял АПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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