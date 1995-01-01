The Independent: Давид Сильва летом перейдет в «Интер» Майами

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва решил продолжить карьеру в МЛС.

По информации The Independent, следующим летом испанец подпишет контракт с «Интером» из Майами.

Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истечет 30 июня 2020 года, после чего он на правах свободного агента перейдет в американскую команду.