The Independent: Давид Сильва летом перейдет в «Интер» Майами

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва решил продолжить карьеру в МЛС.
По информации The Independent, следующим летом испанец подпишет контракт с «Интером» из Майами.
Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истечет 30 июня 2020 года, после чего он на правах свободного агента перейдет в американскую команду.
- Сильва выступает за «Сити» с 2010 года.
- В составе манкунианцев он провел 402 матча, забил 71 гол и отдал 134 результативные передачи.
- «Интер» Майами начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.
- Совладельцем клуба является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.