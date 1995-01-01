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    The Independent: Давид Сильва летом перейдет в «Интер» Майами

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва решил продолжить карьеру в МЛС.

    По информации The Independent, следующим летом испанец подпишет контракт с «Интером» из Майами.

    Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истечет 30 июня 2020 года, после чего он на правах свободного агента перейдет в американскую команду.

    • Сильва выступает за «Сити» с 2010 года.
    • В составе манкунианцев он провел 402 матча, забил 71 гол и отдал 134 результативные передачи.
    • «Интер» Майами начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.
    • Совладельцем клуба является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

    Источник: The Independent

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