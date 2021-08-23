«Ман Сити» перед матчем с «Арсеналом» откроет у «Этихада» статуи Сильвы и Компани

«Манчестер Сити» на этих выходных откроет у «Этихада» памятники, посвященные бывшим футболистам команды.

Перед игрой с «Арсеналом» возле домашнего стадиона «Ман Сити» появятся скульптуры Венсана Компани и Давида Сильвы. В 2022-м году запланирована установка памятника в честь Серхио Агуэро.

Автор статуй – выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт.