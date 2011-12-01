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    «Ман Сити» перед матчем с «Арсеналом» откроет у «Этихада» статуи Сильвы и Компани

    «Манчестер Сити» на этих выходных откроет у «Этихада» памятники, посвященные бывшим футболистам команды.

    Перед игрой с «Арсеналом» возле домашнего стадиона «Ман Сити» появятся скульптуры Венсана Компани и Давида Сильвы. В 2022-м году запланирована установка памятника в честь Серхио Агуэро.

    Автор статуй – выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт.

    • Все три футболиста играли за «Ман Сити» в чемпионском сезоне-2011/12. Это была первая победа клуба в АПЛ в 21 веке.
    • «Ман Сити» идет на 8-м месте в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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