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Давид Сильва - статистика

Завершил карьеру
8 января 1986 (40)
#21 | Полузащитник
170 см | 66 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
27
2
5
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
23.05.2023
Альмерия
1' - 20'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2023
Жирона
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
02.05.2023
Реал
1' - 89'
85'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0 : 2
28.04.2023
Реал Сосьедад
1' - 77'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0 : 0
25.04.2023
Реал Сосьедад
62' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
22.04.2023
Райо Вальекано
1' - 85'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 0
15.04.2023
Реал Сосьедад
1' - 82'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
08.04.2023
Хетафе
1' - 84'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
2 : 0
02.04.2023
Реал Сосьедад
1' - 87'
76'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 1
12.03.2023
Реал Сосьедад
1' - 81'
3'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.03.2023
Кадис
61' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 2
21.01.2023
Реал Сосьедад
1' - 65'
15'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
14.01.2023
Атлетик
1' - 76'
37'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0 : 2
08.01.2023
Реал Сосьедад
1' - 81'
47'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
31.12.2022
Осасуна
1' - 81'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 2
09.11.2022
Реал Сосьедад
1' - 61'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.11.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 0
22.10.2022
Реал Сосьедад
1' - 46'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
19.10.2022
Мальорка
1' - 66'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 2
16.10.2022
Реал Сосьедад
1' - 76'
68'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
09.10.2022
Вильярреал
1' - 74'
55'
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
3 : 5
02.10.2022
Реал Сосьедад
1' - 83'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
18.09.2022
Эспаньол
1' - 82'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
2 : 1
11.09.2022
Реал Сосьедад
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.09.2022
Атлетико
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 1
27.08.2022
Реал Сосьедад
1' - 78'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
1 : 4
21.08.2022
Барселона
1' - 69'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0 : 1
14.08.2022
Реал Сосьедад
1' - 78'
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