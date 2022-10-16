Давид Сильва - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Сильва
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1986 (37 лет)
|Рост
|170
|Вес
|66
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Сильва
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1986 (37 лет)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|61' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|17
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|61' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|21.01.2023
|1' -65'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15'
|14.01.2023
|1' -76'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|37'
|08.01.2023
|1' -81'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|47'
|31.12.2022
|1' -81'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|1' -61'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|22.10.2022
|1' -46'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -66'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.10.2022
|1' -76'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|68'
|09.10.2022
|1' -74'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|55'
|02.10.2022
|1' -83'
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.09.2022
|1' -82'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|11.09.2022
|46' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.09.2022
|1' -71'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|27.08.2022
|1' -78'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|1' -69'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|14.08.2022
|1' -78'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)