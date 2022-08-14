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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал Сосьедад
Кадис - Реал Сосьедад: обзор матча 14 августа 2022
Кадис
14.08.2022, воскресенье, 18:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
24'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Реал Сосьедад
90'
+8
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Фали
86'
86'
Желтая карточка
Б. Мендес
85'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
А. Исак
82'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Рико
79'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
78'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Д. Сильва
78'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
Замена
А. Негредо
️️️️
Лукас
73'
Желтая карточка
И. Альехо
70'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Х. Мари
65'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Арсамендия
65'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Переа
46'
Желтая карточка
Лукас
45'
+1
Желтая карточка
Х. Сальдуа
45'
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кубо
Пас отдал
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
7
Лукас
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
28
Курро Муньос
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3-3-1-2
23
Ледесма
23
Эрнандес
23
Чуст
3
Фали
15
Арсамендия
6
Хосе Мари
2
Сальдуа
80
Переа
11
Лосано
7
Лукас
4-2-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
15
Рико
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Исак
6
Хосе Мари
6
Аларкон
6
Аларкон
6
Хосе Мари
80
Переа
11
Мабиль
11
Мабиль
80
Переа
15
Арсамендия
14
Альехо
14
Альехо
15
Арсамендия
7
Лукас
21
Негредо
21
Негредо
7
Лукас
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
15
Рико
23
Наварро
23
Наварро
15
Рико
21
Сильва
7
Барренечеа
7
Барренечеа
21
Сильва
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
9
Исак
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
9
Исак
Остались в запасе
Кадис
Реал Сосьедад
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
28
Курро Муньос
ЦП
77
Мамади Диарра
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
28
Курро Муньос
ЦП
77
Мамади Диарра
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Кадис - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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