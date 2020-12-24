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    Иманол Альгуасиль

    Тренер
    Имя Иманол
    Фамилия Альгуасиль
    Команда Реал Сосьедад
    Гражданство Испания
    Дата рождения 4 июля 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 Эспаньол 2 : 3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    18.02.2023 Реал Сосьедад 1 : 1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    25.02.2023 Валенсия 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    03.03.2023 Реал Сосьедад 0 : 0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    09.03.2023 Рома 2 : 0 Реал Сосьедад Лига Европы, 1/8 финала
    12.03.2023 Мальорка 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реал Сосьедад 5 4 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Касалегас 1 : 4 Реал Сосьедад
    21.12.2022 Кория 0 : 5 Реал Сосьедад
    04.01.2023 УД Логроньес 0 : 1 Реал Сосьедад
    17.01.2023 Реал Сосьедад 1 : 0 Мальорка
    25.01.2023 Барселона 1 : 0 Реал Сосьедад
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