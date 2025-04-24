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Иманол Альгуасиль
Иманол Альгуасиль
Испания
4 июля 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
«Сосьедад» Захаряна рассматривает двух тренеров на замену Альгуасилю
2025.04.24 20:45
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о назначении Карпина
2025.04.24 18:00
2
Стало известно, как смена тренера повлияет на будущее Захаряна в «Сосьедаде»
2025.04.24 15:30
1
«Сосьедад» Захаряна анонсировал смену главного тренера
2025.04.24 14:36
Тренер «Сосьедада» прокомментировал новую травму Захаряна
2025.02.25 22:53
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Тренер «Сосьедада» назвал игрока команды, который отказал «Ливерпулю», несмотря на «большие деньги»
2024.08.17 15:18
Тренер «Сосьедада» отметил прогресс Захаряна
2024.04.13 14:56
Тренер «Сосьедада» прокомментировал дебютный гол Захаряна
2024.03.16 12:12
Главный тренер «Сосьедада» подвел итоги выступлений команды в Лиге чемпионов
2024.03.06 11:31
«Барселона» рассматривает пять тренеров на замену Хави
2024.01.28 13:00
1
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
2023.12.30 11:36
1
Реакция тренера «Сосьедада» на игру Захаряна после обратной замены
2023.12.03 12:09
5
Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю»
2023.12.02 14:56
8
Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна
2023.11.30 13:04
2
Экс -тренер «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров мира
2023.11.07 06:27
4
Тренер «Сосьедада» возлагает большие надежды на Захаряна
2023.10.07 13:17
2
Тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна
2023.08.26 10:40
Тренер «Сосьедада» прокомментировал невызов Захаряна в сборную России
2023.08.25 12:28
Тренер «Сосьедада» рассказал, чем его удивил Захарян
2023.08.25 11:59
В «Сосьедаде» отреагировали на невызов Захаряна в сборную России
2023.08.25 00:30
1
Тренер «Сосьедада» оценил Захаряна
2023.08.20 13:20
2
Фото
«Реал Сосьедад» заключил новый контракт с главным тренером Альгуасилем
2020.12.24 11:48
Зидан и Лопетеги – в списке претендентов на звание лучшего тренера сезона в Примере
2020.07.20 21:21
4
«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» 70 миллионов за Виллиана Жозе
2020.02.13 06:53
6
«Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером Альгуасилем
2020.01.04 09:55
Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Месси невозможно остановить. Это лучший игрок в истории»
2019.12.14 13:45
Тренер «Реал Сосьедада»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба»
2019.10.12 08:36
Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Работа с Месси доставила бы мне много головной боли»
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