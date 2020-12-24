Иманол Альгуасиль
Тренер
|Имя
|Иманол
|Фамилия
|Альгуасиль
|Команда
|Реал Сосьедад
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|4 июля 1971
|Имя
|Иманол
|Фамилия
|Альгуасиль
|Команда
|Реал Сосьедад
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|4 июля 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|Эспаньол
|2 : 3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|18.02.2023
|Реал Сосьедад
|1 : 1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|25.02.2023
|Валенсия
|1 : 0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|03.03.2023
|Реал Сосьедад
|0 : 0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|09.03.2023
|Рома
|2 : 0
|Реал Сосьедад
|Лига Европы, 1/8 финала
|12.03.2023
|Мальорка
|1 : 1
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Реал Сосьедад
|5
|4
|1
|0
|Дата
|Матч
|13.11.2022
|Касалегас
|1 : 4
|Реал Сосьедад
|21.12.2022
|Кория
|0 : 5
|Реал Сосьедад
|04.01.2023
|УД Логроньес
|0 : 1
|Реал Сосьедад
|17.01.2023
|Реал Сосьедад
|1 : 0
|Мальорка
|25.01.2023
|Барселона
|1 : 0
|Реал Сосьедад