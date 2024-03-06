Главный тренер «Сосьедада» подвел итоги выступлений команды в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль подвел итоги ответного матча с «ПСЖ» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Сан-Себастьяне.
«Прежде всего хочу поздравить болельщиков, потому что сегодня они действительно подтвердили уровень Лиги чемпионов. Также хочу поздравить своих игроков: пусть мы не прошли дальше, но соперничали с одной из лучших команд турнира.
Я очень счастлив и очень горжусь командой. Надеемся, пройдет немного времени, прежде чем мы снова сможем играть в Лиге чемпионов. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы выступить в еврокубках в следующем сезоне», – сказал Альгусаиль.
- Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян не играл из-за повреждения.
- В первой встрече с «ПСЖ» в гостях «Реал Сосьедад» уступил со счетом 0:2.
- Выход в 1/8 финала – повторение лучшего результата для клуба из Сан-Себастьяна в Лиге чемпионов. В прошлый раз это удалось «Сосьедаду» в сезоне-2003/04.