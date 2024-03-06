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    • Главный тренер «Сосьедада» подвел итоги выступлений команды в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Сосьедада» подвел итоги выступлений команды в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль подвел итоги ответного матча с «ПСЖ» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Сан-Себастьяне.

    «Прежде всего хочу поздравить болельщиков, потому что сегодня они действительно подтвердили уровень Лиги чемпионов. Также хочу поздравить своих игроков: пусть мы не прошли дальше, но соперничали с одной из лучших команд турнира.

    Я очень счастлив и очень горжусь командой. Надеемся, пройдет немного времени, прежде чем мы снова сможем играть в Лиге чемпионов. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы выступить в еврокубках в следующем сезоне», – сказал Альгусаиль.

    • Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян не играл из-за повреждения.
    • В первой встрече с «ПСЖ» в гостях «Реал Сосьедад» уступил со счетом 0:2.
    • Выход в 1/8 финала – повторение лучшего результата для клуба из Сан-Себастьяна в Лиге чемпионов. В прошлый раз это удалось «Сосьедаду» в сезоне-2003/04.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    06.03.2024 11:31
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