Тренер «Сосьедада» прокомментировал новую травму Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался о повреждении Арсена Захаряна.

«То, что случилось с Захаряном, очень печально для него после усилий, которые он приложил, чтобы восстановиться после предыдущей травмы, и для команды, потому что он бы нам очень помог [в кубковом полуфинале с «Реалом»]», – заявил Альгуасиль.