Тренер «Сосьедада» прокомментировал новую травму Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался о повреждении Арсена Захаряна.
«То, что случилось с Захаряном, очень печально для него после усилий, которые он приложил, чтобы восстановиться после предыдущей травмы, и для команды, потому что он бы нам очень помог [в кубковом полуфинале с «Реалом»]», – заявил Альгуасиль.
- Захарян получил повреждение в воскресном матче с «Леганесом» (3:0).
- Он открыл счет в игре, но был заменен в перерыве.
- У российского футболиста выявлены проблемы с прямой мышцей правого бедра.
- Из-за травм хавбек провел в этом сезоне только 4 матча.
Источник: Marca