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    Тренер «Сосьедада» рассказал, чем его удивил Захарян

    Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал о состоянии новичка команды Арсена Захаряна.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Россиянин взял 12-й номер в испанском клубе.
    • Полузащитник может дебютировать за новую команду в пятницу в матче с «Лас-Пальмасом».

    «Он меня удивил, но не своим уровнем, а тем, как адаптировался. Хорошие игроки адаптируются очень быстро. Несмотря на не лучшее знание английского, он все уловил и очень быстро освоился.

    У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.

    Я включил его в заявку [на матч с «Лас-Пальмасом»], потом что он готов сыграть», – сказал Альгуасиль.

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    Источник: El Desmarque

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