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  • Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Работа с Месси доставила бы мне много головной боли»

Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Работа с Месси доставила бы мне много головной боли»

12 октября 2019, 01:29

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, что присутствие в его команде Лионеля Месси несло бы в себе некоторые минусы. При этом специалист признает: с аргентинцем клуб стал бы чаще побеждать.

«Месси не соответствует ценностям нашего клуба. Тем не менее, это выдающийся игрок, способный на выдающиеся вещи.

С другой стороны, большие игроки не знают таких качеств, как скромность и ответственность. Работа с Месси доставила бы мне много головной боли, несмотря на то что мы побеждали бы чаще», – цитирует Альгуасиля Marca.

  • «Реал Сосьедад» в Примере идет шестым.
  • «Барселона» занимает второе место.
  • Для Альгуасиля «Реал Сосьедад» – первый клуб в качестве главного тренера.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад Месси Лионель Альгуасиль Иманол
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