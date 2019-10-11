Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Работа с Месси доставила бы мне много головной боли»

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, что присутствие в его команде Лионеля Месси несло бы в себе некоторые минусы. При этом специалист признает: с аргентинцем клуб стал бы чаще побеждать.

    «Месси не соответствует ценностям нашего клуба. Тем не менее, это выдающийся игрок, способный на выдающиеся вещи.

    С другой стороны, большие игроки не знают таких качеств, как скромность и ответственность. Работа с Месси доставила бы мне много головной боли, несмотря на то что мы побеждали бы чаще», – цитирует Альгуасиля Marca.

    • «Реал Сосьедад» в Примере идет шестым.
    • «Барселона» занимает второе место.
    • Для Альгуасиля «Реал Сосьедад» – первый клуб в качестве главного тренера.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73969
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru