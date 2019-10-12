Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Работа с Месси доставила бы мне много головной боли»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, что присутствие в его команде Лионеля Месси несло бы в себе некоторые минусы. При этом специалист признает: с аргентинцем клуб стал бы чаще побеждать.

«Месси не соответствует ценностям нашего клуба. Тем не менее, это выдающийся игрок, способный на выдающиеся вещи.

С другой стороны, большие игроки не знают таких качеств, как скромность и ответственность. Работа с Месси доставила бы мне много головной боли, несмотря на то что мы побеждали бы чаще», – цитирует Альгуасиля Marca.