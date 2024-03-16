Тренер «Сосьедада» прокомментировал дебютный гол Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался о первом забитом мяче Арсена Захаряна в составе команды из Сан-Себастьяна.
- Хавбек поразил ворота «Кадиса».
- Россиянин вышел на замену на 66-й минуте и через две минуты забил.
- Его дебютный гол пришелся на 31-й матч в составе «Сосьедада».
«Очень рад за Заху. Он заслужил это. Он молод, много работает, хочет учиться и обладает многими качествами.
У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он выучил испанский как можно скорее, это наверняка пойдет ему на пользу.
Со временем, учась у окружающих, он будет совершенствоваться», – заявил Альгуасиль.