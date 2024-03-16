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    • Тренер «Сосьедада» прокомментировал дебютный гол Захаряна

    Тренер «Сосьедада» прокомментировал дебютный гол Захаряна

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался о первом забитом мяче Арсена Захаряна в составе команды из Сан-Себастьяна.

    • Хавбек поразил ворота «Кадиса».
    • Россиянин вышел на замену на 66-й минуте и через две минуты забил.
    • Его дебютный гол пришелся на 31-й матч в составе «Сосьедада».

    «Очень рад за Заху. Он заслужил это. Он молод, много работает, хочет учиться и обладает многими качествами.

    У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он выучил испанский как можно скорее, это наверняка пойдет ему на пользу.

    Со временем, учась у окружающих, он будет совершенствоваться», – заявил Альгуасиль.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710581540
    Учи испанский скорее)
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    СпорЦмен
    1710584807
    И математику пускай подтянет! :)))
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