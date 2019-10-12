Тренер «Реал Сосьедада»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль признался, что ему не хотелось бы работать с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба. Однако это не отменяет того, что он невероятный футболист и делает удивительные вещи на поле.

Но у больших игроков нет таких качеств, как скромность и естественность. Работа с Месси добавила бы мне головной боли, хоть я и чаще побеждал бы», – сказал Альгуасиль.