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  • Тренер «Реал Сосьедада»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба»

Тренер «Реал Сосьедада»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба»

12 октября 2019, 08:36

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль признался, что ему не хотелось бы работать с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба. Однако это не отменяет того, что он невероятный футболист и делает удивительные вещи на поле.

Но у больших игроков нет таких качеств, как скромность и естественность. Работа с Месси добавила бы мне головной боли, хоть я и чаще побеждал бы», – сказал Альгуасиль.

  • «Реал Сосьедад» и «Барса» сыграют друг с другом 15 декабря в рамках 17-го тура Примеры.
  • Месси в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в пяти матчах.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Месси Лионель Альгуасиль Иманол
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