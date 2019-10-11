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    Тренер «Реал Сосьедада»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба»

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль признался, что ему не хотелось бы работать с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба. Однако это не отменяет того, что он невероятный футболист и делает удивительные вещи на поле.

    Но у больших игроков нет таких качеств, как скромность и естественность. Работа с Месси добавила бы мне головной боли, хоть я и чаще побеждал бы», – сказал Альгуасиль.

    • «Реал Сосьедад» и «Барса» сыграют друг с другом 15 декабря в рамках 17-го тура Примеры.
    • Месси в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в пяти матчах.

    Источник: Marca

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