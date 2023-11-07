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    Экс -тренер «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров мира

    Британский журнал FourFourTwo определил лучших тренеров мира, работающих в клубах.

    Первое место занял Хосеп Гвардиола, выигравший с «Манчестер Сити» требл в прошлом сезоне.

    На девятой строчке – Унаи Эмери, ранее работавший в «Спартаке», а сейчас возглавляющий «Астон Виллу».

    Полный рейтинг можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так:

    1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
    2. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
    3. Карло Анчелотти («Реал»)
    4. Микель Артета («Арсенал»)
    5. Томас Тухель («Бавария»)
    6. Эдди Хау («Ньюкасл»)
    7. Хави («Барселона»)
    8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
    9. Унаи Эмери («Астон Вилла»)
    10. Диего Симеоне («Атлетико»)
    11. Хаби Алонсо («Байер»)
    12. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)
    13. Луис Энрике («ПСЖ»)
    14. Абель Феррейра («Палмейрас»)
    15. Жозе Моуринью («Рома»)
    16. Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)
    17. Арне Слот («Фейеноорд»)
    18. Маурисио Почеттино («Челси»)
    19. Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»)
    20. Симоне Индзаги («Интер»)

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    Источник: FourFourTwo

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    07.11.2023 06:27
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 11:30

      Я не понял, а где Абаскаль?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +764

      Baggio1986 7 ноября, 10:08

      А что Хави делает на 7 месте?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Baggio1986 7 ноября, 11:31

      Вообще, не понятно что он в списке делает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 09:39

      Для Эмери пребывание в свинарне было чёрным пятном в биографии. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 7 ноября, 08:53

      Урок футбольным функционерам Спартака.
      Терпение и труд - все перетрут! Я бы еще добавил желание и понимание всего процесса построение и развитие клуба и команды.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > ivany4 7 ноября, 11:34

      А я бы добавил, что вас должен тренировать Элтон Джон, либо Петросян.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 7 ноября, 07:09

      Спартак у всех в резюме, как черная метка

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Rabinovi_ch > Skull_Boy 7 ноября, 07:29

      Зато после Спартака раскрываются)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Rabinovi_ch 7 ноября, 11:36

      А чему ты радуешься, конфетку в комане нашел?
      Сборищу, от этого лучше не стало.

      0
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