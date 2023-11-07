Экс -тренер «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров мира

Британский журнал FourFourTwo определил лучших тренеров мира, работающих в клубах.

Первое место занял Хосеп Гвардиола, выигравший с «Манчестер Сити» требл в прошлом сезоне.

На девятой строчке – Унаи Эмери, ранее работавший в «Спартаке», а сейчас возглавляющий «Астон Виллу».

Полный рейтинг можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так: