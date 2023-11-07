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Экс -тренер «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров мира

7 ноября 2023, 06:27
4

Британский журнал FourFourTwo определил лучших тренеров мира, работающих в клубах.

Первое место занял Хосеп Гвардиола, выигравший с «Манчестер Сити» требл в прошлом сезоне.

На девятой строчке – Унаи Эмери, ранее работавший в «Спартаке», а сейчас возглавляющий «Астон Виллу».

Полный рейтинг можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так:

  1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
  2. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
  3. Карло Анчелотти («Реал»)
  4. Микель Артета («Арсенал»)
  5. Томас Тухель («Бавария»)
  6. Эдди Хау («Ньюкасл»)
  7. Хави («Барселона»)
  8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
  9. Унаи Эмери («Астон Вилла»)
  10. Диего Симеоне («Атлетико»)
  11. Хаби Алонсо («Байер»)
  12. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)
  13. Луис Энрике («ПСЖ»)
  14. Абель Феррейра («Палмейрас»)
  15. Жозе Моуринью («Рома»)
  16. Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)
  17. Арне Слот («Фейеноорд»)
  18. Маурисио Почеттино («Челси»)
  19. Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»)
  20. Симоне Индзаги («Интер»)

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Источник: FourFourTwo
Рейтинг Моуринью Жозе Анчелотти Карло Эмери Унаи Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Почеттино Маурисио Тухель Томас Симеоне Диего Энрике Луис Хау Эдди Постекоглу Анге тен Хаг Эрик Индзаги Симоне Де Дзерби Роберто Альгуасиль Иманол Артета Микель Хави Слот Арне Феррейра Абель Алонсо Хаби
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1699330172
Спартак у всех в резюме, как черная метка
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ivany4
1699336399
Урок футбольным функционерам Спартака. Терпение и труд - все перетрут! Я бы еще добавил желание и понимание всего процесса построение и развитие клуба и команды.
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Baggio1986
1699340891
А что Хави делает на 7 месте?
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