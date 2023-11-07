Экс -тренер «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров мира

Британский журнал FourFourTwo определил лучших тренеров мира, работающих в клубах.
Первое место занял Хосеп Гвардиола, выигравший с «Манчестер Сити» требл в прошлом сезоне.
На девятой строчке – Унаи Эмери, ранее работавший в «Спартаке», а сейчас возглавляющий «Астон Виллу».
Полный рейтинг можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так:
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Юрген Клопп («Ливерпуль»)
- Карло Анчелотти («Реал»)
- Микель Артета («Арсенал»)
- Томас Тухель («Бавария»)
- Эдди Хау («Ньюкасл»)
- Хави («Барселона»)
- Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
- Унаи Эмери («Астон Вилла»)
- Диего Симеоне («Атлетико»)
- Хаби Алонсо («Байер»)
- Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)
- Луис Энрике («ПСЖ»)
- Абель Феррейра («Палмейрас»)
- Жозе Моуринью («Рома»)
- Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)
- Арне Слот («Фейеноорд»)
- Маурисио Почеттино («Челси»)
- Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»)
- Симоне Индзаги («Интер»)
Источник: FourFourTwo