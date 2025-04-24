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В «Сосьедаде» ответили на вопрос о назначении Карпина

Сегодня, 18:00

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал, входит ли в шорт-лист клуба главный тренер сборной России Валерий Карпин.

  • Сегодня клуб объявил об отставке Иманола Альгуасиля по окончании сезона-2024/25.
  • Тренер сам решил уйти с занимаемой должности.
  • Он возглавляет команду с декабря 2018 года.

«Мы скоро объявим имя нового главного тренера.

Пригласить Карпина? Нет, Карпин ничего не знает о нашем новом главном тренере, ха-ха», – заявил Мундуате.

  • Будучи игроком, Карпин выступал за «Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Россия Карпин Валерий Альгуасиль Иманол
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