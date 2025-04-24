В «Сосьедаде» ответили на вопрос о назначении Карпина

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал, входит ли в шорт-лист клуба главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сегодня клуб объявил об отставке Иманола Альгуасиля по окончании сезона-2024/25.

Тренер сам решил уйти с занимаемой должности.

Он возглавляет команду с декабря 2018 года.

«Мы скоро объявим имя нового главного тренера.

Пригласить Карпина? Нет, Карпин ничего не знает о нашем новом главном тренере, ха-ха», – заявил Мундуате.