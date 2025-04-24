В «Сосьедаде» ответили на вопрос о назначении Карпина

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал, входит ли в шорт-лист клуба главный тренер сборной России Валерий Карпин.
- Сегодня клуб объявил об отставке Иманола Альгуасиля по окончании сезона-2024/25.
- Тренер сам решил уйти с занимаемой должности.
- Он возглавляет команду с декабря 2018 года.
«Мы скоро объявим имя нового главного тренера.
Пригласить Карпина? Нет, Карпин ничего не знает о нашем новом главном тренере, ха-ха», – заявил Мундуате.
- Будучи игроком, Карпин выступал за «Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год.
Источник: Sport24