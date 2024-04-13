Тренер «Сосьедада» отметил прогресс Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгусаиль заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян становится игроком топ-уровня.

«Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали.

Ему было трудно адаптироваться, но процесс идет. Захарян становится игроком топ-уровня», – сказал Альгуасиль.