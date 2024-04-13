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    Тренер «Сосьедада» отметил прогресс Захаряна

    Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгусаиль заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян становится игроком топ-уровня.

    «Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали.

    Ему было трудно адаптироваться, но процесс идет. Захарян становится игроком топ-уровня», – сказал Альгуасиль.

    • В двух последних матчах чемпионата Испании Захарян забил 1 гол и сделал 1 передачу.
    • Всего 20-летний футболист провел за «Реал Сосьедад» 32 игры. В первых 30 встречах он отметился 1 голевым пасом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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