Тренер «Сосьедада» отметил прогресс Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгусаиль заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян становится игроком топ-уровня.
«Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали.
Ему было трудно адаптироваться, но процесс идет. Захарян становится игроком топ-уровня», – сказал Альгуасиль.
- В двух последних матчах чемпионата Испании Захарян забил 1 гол и сделал 1 передачу.
- Всего 20-летний футболист провел за «Реал Сосьедад» 32 игры. В первых 30 встречах он отметился 1 голевым пасом.