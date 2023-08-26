Тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна

Выйдя на 15 минут, не смог убежать от заща который 93 минуты отыграл... Тихоход редкий. Не долго он там будет.
Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль оценил дебют полузащитника Арсена Захаряна.
- Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).
- Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.
«Я думал, что он сможет нам помочь, но матч был непростым. У него хорошо получается исполнять «стандарты». Парень обладает феноменальной техникой удара. Он умеет бить с дальней дистанции. Он будет прогрессировать и принесет много пользы команде», – сказал Альгуасиль.