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    Тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль оценил дебют полузащитника Арсена Захаряна.

    • Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).
    • Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.

    «Я думал, что он сможет нам помочь, но матч был непростым. У него хорошо получается исполнять «стандарты». Парень обладает феноменальной техникой удара. Он умеет бить с дальней дистанции. Он будет прогрессировать и принесет много пользы команде», – сказал Альгуасиль.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1416

      mama1991 7 минут назад

      Выйдя на 15 минут, не смог убежать от заща который 93 минуты отыграл... Тихоход редкий. Не долго он там будет.

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