Тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль оценил дебют полузащитника Арсена Захаряна.

Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).

Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.

«Я думал, что он сможет нам помочь, но матч был непростым. У него хорошо получается исполнять «стандарты». Парень обладает феноменальной техникой удара. Он умеет бить с дальней дистанции. Он будет прогрессировать и принесет много пользы команде», – сказал Альгуасиль.