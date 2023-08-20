Тренер «Сосьедада» оценил Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал трансфер полузащитника Арсена Захаряна.
«У Арсена много индивидуальных качеств, у него огромная физическая сила, он адаптирован ко многим позициям. У него большое будущее.
Это хороший футболист, который принесет нам много пользы, но нужно терпение», – сказал Альгуасиль.
- Баски заплатили за игрока 12 миллионов евро.
- Год назад купить Захаряна хотел «Челси».
- «Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.
Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!
Источник: Marca