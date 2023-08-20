Тренер «Сосьедада» оценил Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал трансфер полузащитника Арсена Захаряна.

«У Арсена много индивидуальных качеств, у него огромная физическая сила, он адаптирован ко многим позициям. У него большое будущее.

Это хороший футболист, который принесет нам много пользы, но нужно терпение», – сказал Альгуасиль.

Баски заплатили за игрока 12 миллионов евро.

Год назад купить Захаряна хотел «Челси».

«Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.

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