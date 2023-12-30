Топ-15 лучших тренеров этого сезона

Goal представил собственный рейтинг лучших тренеров в сезоне-2023/24.
Его возглавил Хаби Алонсо, работающий в «Байере».
Топ-15 рейтинга выглядит так:
- Хаби Алонсо («Байер»)
- Унаи Эмери («Астон Вилла»)
- Мигель Санчес Муньос («Жирона»)
- Тиаго Мотта («Болонья»)
- Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)
- Симоне Индзаги («Интер»)
- Себастьян Хенесс («Штутгарт»)
- Юрген Клопп («Ливерпуль»)
- Франческо Фариоли («Ницца»)
- Микель Артета («Арсенал»)
- Карло Анчелотти («Реал»)
- Петер Бош (ПСВ)
- Диего Симеоне («Атлетико»)
- Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»)
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Источник: Goal
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