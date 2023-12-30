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    Топ-15 лучших тренеров этого сезона

    Goal представил собственный рейтинг лучших тренеров в сезоне-2023/24.

    Его возглавил Хаби Алонсо, работающий в «Байере».

    Топ-15 рейтинга выглядит так:

    1. Хаби Алонсо («Байер»)
    2. Унаи Эмери («Астон Вилла»)
    3. Мигель Санчес Муньос («Жирона»)
    4. Тиаго Мотта («Болонья»)
    5. Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)
    6. Симоне Индзаги («Интер»)
    7. Себастьян Хенесс («Штутгарт»)
    8. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
    9. Франческо Фариоли («Ницца»)
    10. Микель Артета («Арсенал»)
    11. Карло Анчелотти («Реал»)
    12. Петер Бош (ПСВ)
    13. Диего Симеоне («Атлетико»)
    14. Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»)
    15. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

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    Источник: Goal

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    30.12.2023 11:36
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