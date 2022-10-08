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    Тиаго Мотта

    Тренер
    Имя Тиаго
    Фамилия Мотта
    Команда Болонья
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 28 августа 1982
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Болонья 0 : 1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    18.02.2023 Сампдория 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    26.02.2023 Болонья 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    06.03.2023 Торино 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    11.03.2023 Болонья 0 : 0 Лацио Италия. Серия А, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болонья 2 1 1 0 Специя 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Специя 5 : 1 Комо
    20.10.2022 Болонья 1 : 0 Кальяри
    19.01.2023 Лацио 1 : 0 Болонья
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