Тиаго Мотта
Тренер
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Мотта
|Команда
|Болонья
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|28 августа 1982
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Мотта
|Команда
|Болонья
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|28 августа 1982
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Болонья
|0 : 1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|18.02.2023
|Сампдория
|1 : 2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|26.02.2023
|Болонья
|1 : 0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|06.03.2023
|Торино
|1 : 0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|11.03.2023
|Болонья
|0 : 0
|Лацио
|Италия. Серия А, 26 тур