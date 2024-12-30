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    Мотта прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Фиорентиной»

    Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги домашнего матча 18-го тура Серии A с «Фиорентиной» (2:2).

    «Мы постоянно старались атаковать, чтобы забить третий гол. Нам нужно было забить третий, чтобы убить интригу, но мы дали соперникам шанс остаться в игре.

    Я бы не стал заострять внимание [на ошибках в обороне]. У нас было несколько дней на отдых, так что энергия у команды была, но мы не убили интригу. Нам нужно было по-другому распоряжаться игровыми ситуациями.

    Мы слишком многое допускали в защите, но [«Фиорентина»] – хорошая команда. В конечном счете важен результат, и мы не смогли забить еще один гол. Сегодня у нас было много хороших моментов, и мы заслуживали того, чтобы забить третий гол. Именно этого нам сегодня не хватало.

    Мы должны быть более терпеливыми и совершенствоваться. Вот за счет чего изменить ситуацию.

    Я не верю в невезение. Мы должны были убить интригу и не оставлять шансов сопернику. Я не верю в невезение. Я верю в награду по заслугам», – сказал Мотта.

    • У туринцев два гола забил Кефрен Тюрам, отличившийся на 20-й и 48-й минутах. У «Фиорентины» отличились Мойзе Кен на 38-й и Риккардо Соттиль на 87-й.
    • «Ювентус» занимает 6-е место в чемпионате Италии с 32 очками после 18 матчей. Туринцы еще не проигрывали в Серии A в текущем сезоне, но закончили ничьей уже 11-ю встречу.

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    Источник: Football Italia

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