Мотта прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги домашнего матча 18-го тура Серии A с «Фиорентиной» (2:2).
«Мы постоянно старались атаковать, чтобы забить третий гол. Нам нужно было забить третий, чтобы убить интригу, но мы дали соперникам шанс остаться в игре.
Я бы не стал заострять внимание [на ошибках в обороне]. У нас было несколько дней на отдых, так что энергия у команды была, но мы не убили интригу. Нам нужно было по-другому распоряжаться игровыми ситуациями.
Мы слишком многое допускали в защите, но [«Фиорентина»] – хорошая команда. В конечном счете важен результат, и мы не смогли забить еще один гол. Сегодня у нас было много хороших моментов, и мы заслуживали того, чтобы забить третий гол. Именно этого нам сегодня не хватало.
Мы должны быть более терпеливыми и совершенствоваться. Вот за счет чего изменить ситуацию.
Я не верю в невезение. Мы должны были убить интригу и не оставлять шансов сопернику. Я не верю в невезение. Я верю в награду по заслугам», – сказал Мотта.
- У туринцев два гола забил Кефрен Тюрам, отличившийся на 20-й и 48-й минутах. У «Фиорентины» отличились Мойзе Кен на 38-й и Риккардо Соттиль на 87-й.
- «Ювентус» занимает 6-е место в чемпионате Италии с 32 очками после 18 матчей. Туринцы еще не проигрывали в Серии A в текущем сезоне, но закончили ничьей уже 11-ю встречу.