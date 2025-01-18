Мотта: «Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал ситуацию с возможным уходом Андреа Камбьясо в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что клуб АПЛ готов заплатить за итальянца 70 миллионов евро, что станет рекордной сделкой в истории для фланговых защитников.

«Я не люблю говорить о трансферах. Камбьясо в полном порядке и выйдет на поле в следующем матче, это точно.

Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают», – сказал Мотта и засмеялся.