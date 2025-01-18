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    • Мотта: «Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают»

    Мотта: «Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают»

    Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал ситуацию с возможным уходом Андреа Камбьясо в «Манчестер Сити».

    Сообщалось, что клуб АПЛ готов заплатить за итальянца 70 миллионов евро, что станет рекордной сделкой в истории для фланговых защитников.

    «Я не люблю говорить о трансферах. Камбьясо в полном порядке и выйдет на поле в следующем матче, это точно.

    Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают», – сказал Мотта и засмеялся.

    • Камбьясо в этом сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • Осенью им интересовался «Реал».
    • Рыночная стоимость игрока – 40 млн евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    18.01.2025 10:10
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