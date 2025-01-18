Мотта: «Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал ситуацию с возможным уходом Андреа Камбьясо в «Манчестер Сити».
Сообщалось, что клуб АПЛ готов заплатить за итальянца 70 миллионов евро, что станет рекордной сделкой в истории для фланговых защитников.
«Я не люблю говорить о трансферах. Камбьясо в полном порядке и выйдет на поле в следующем матче, это точно.
Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают», – сказал Мотта и засмеялся.
- Камбьясо в этом сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Осенью им интересовался «Реал».
- Рыночная стоимость игрока – 40 млн евро.