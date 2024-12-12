Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Ювентуса» рассказал об эмоциях после победы над «Сити»

    Тренер «Ювентуса» рассказал об эмоциях после победы над «Сити»

    Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта считает заслуженной победусвоей команды над «Манчестер Сити» (2:0) в домашнем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Мы сыграли сердцем и душой, но также и с умом, с желанием сделать все правильно.

    Перед этим матчем мы понимали – потребуется оборонятся глубже, чем обычно, но мы сделали это как команда. И в атаку нам требовалось идти всем вместе, бить по воротам в нужный момент, и это то, что мы сделали. Заслуженная победа, ребята молодцы.

    Мы можем играть более открыто против команд с совсем другими характеристиками, чем «Манчестер Сити».

    Но те эмоции, которые мы испытали в этом матче, были, вероятно, лучшими, потому что мы были с нашими болельщиками, и такие игры – это то, ради чего мы делаем эту работу», – сказал Мотта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Гвардиола остался доволен игрой «Сити» в матче с «Ювентусом»
    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), «Барселона» победила «Боруссию» (3:2) 1
    «Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2024 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 