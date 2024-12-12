Тренер «Ювентуса» рассказал об эмоциях после победы над «Сити»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта считает заслуженной победусвоей команды над «Манчестер Сити» (2:0) в домашнем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграли сердцем и душой, но также и с умом, с желанием сделать все правильно.

Перед этим матчем мы понимали – потребуется оборонятся глубже, чем обычно, но мы сделали это как команда. И в атаку нам требовалось идти всем вместе, бить по воротам в нужный момент, и это то, что мы сделали. Заслуженная победа, ребята молодцы.

Мы можем играть более открыто против команд с совсем другими характеристиками, чем «Манчестер Сити».

Но те эмоции, которые мы испытали в этом матче, были, вероятно, лучшими, потому что мы были с нашими болельщиками, и такие игры – это то, ради чего мы делаем эту работу», – сказал Мотта.

Голы в матче забили Душан Влахович на 53-й минуте и Уэстон МакКенни на 75-й.

«Манчестер Сити» занимает 22-е место на общем этапе с 8 очками. «Ювентус» идет 14-м с 11 баллами.

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