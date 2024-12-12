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    • Гвардиола остался доволен игрой «Сити» в матче с «Ювентусом»

    Гвардиола остался доволен игрой «Сити» в матче с «Ювентусом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру команды в гостевом матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

    «Мы играли хорошо, очень, очень хорошо. Мы допустили не так много [моментов у своих ворот], я горжусь этими футболистами. Они выложились полностью, они старались – сейчас мы переживаем такой период, и я надеюсь, что мы сможем изменить результаты.

    Я знаю, что в Лиге чемпионов сложно. Мы играли действительно хорошо. Сегодня мы действовали действительно хорошо, не так часто теряли мяч, как раньше, мы старались, мы были на нужных позициях.

    Против итальянских команд, которые обороняются глубоко и компактно. Они мастера в таких ситуациях. Мы такие, какие мы есть, и нам не хватило результата, но у нас есть игра.

    У нас есть еще два матча [в Лиге чемпионов], и нам нужно, может быть, одно очко.

    Выезды в Турин, в Париж... Три матча на выезде были действительно тяжелыми. Это нужно принять. Мы изменим ситуацию, не забудем этот период и будем больше ценить то, что сделали в прошлом, и то, что собираемся сделать в будущем», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    12.12.2024 09:54
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