В «Ювентусе» определили фактор, который станет решающим для будущего Аллегри

Решение о будущем Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» будет зависеть от того, гарантирует ли команда себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По данным La Gazzetta dello Sport, если туринцы не сумеют пробиться в ЛЧ, специалиста уволят.

Руководство клуба также будет учитывать, насколько уверенно команда добьется этого результата. Тем не менее, сейчас в клубе настроены позитивно и расставание с Аллегри до завершения сезона крайне маловероятно.

Главным претендентом на замену Аллегри считается Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью» – его зарплата не будет обременительной для клуба. Менее вероятны варианты с назначением Винченцо Итальяно («Фиорентина») или Раффаэле Палладино («Монца»).