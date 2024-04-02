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    • В «Ювентусе» определили фактор, который станет решающим для будущего Аллегри

    В «Ювентусе» определили фактор, который станет решающим для будущего Аллегри

    Решение о будущем Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» будет зависеть от того, гарантирует ли команда себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По данным La Gazzetta dello Sport, если туринцы не сумеют пробиться в ЛЧ, специалиста уволят.

    Руководство клуба также будет учитывать, насколько уверенно команда добьется этого результата. Тем не менее, сейчас в клубе настроены позитивно и расставание с Аллегри до завершения сезона крайне маловероятно.

    Главным претендентом на замену Аллегри считается Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью» – его зарплата не будет обременительной для клуба. Менее вероятны варианты с назначением Винченцо Итальяно («Фиорентина») или Раффаэле Палладино («Монца»).

    • Контракт Аллегри с «Ювентусом» действует до 2025 года, его зарплата составляет 7 миллионов евро в год, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.
    • Чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов, «бьянконери» надо занять одно из первых четырех мест в Серии A.
    • «Ювентус» после 30 туров идет 3-м. Команда опережает «Болонью» на 2 очка, «Рому» – на 7 и «Аталанту» – на 9, но последняя провела на матч меньше.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.04.2024 12:59
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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1712052776
    Какой тут фактор и в чем виноват Аллегри, если состав сплошной хлам и не сильнее той же Болоньи
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