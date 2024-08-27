Тренер «Ювентуса» прокомментировал разгром «Вероны»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги гостевого матча 2-го тура Серии A c «Вероной» (3:0).

«Первый гол – это показатель нашего настроя. Прессинг – это риск, потому что мы создавали свободные зоны, но в конечном счете он оправдан, потому что можно перехватить мяч на половине соперника и пойти прямо к воротам.

Чтение игры очень важно. В начале «Верона» старалась дождаться наших ошибок. Когда они нас немного прижали, Кенан, Савона и Мбангула очень хорошо себя проявили.

Мы рады за Влаховича. Он заслужил это за всю ту работу, которую он проделывает как в атаке, так и в обороне. Нам нужно, чтобы все помогали в защите. Наши нападающие помогают нам поддерживать давление на соперника и быстро отбирать мяч. Важно сохранять баланс между атакой и защитой.

Наши молодые ребята – парни с большим талантом. Мы помогаем им прийти в наилучшее состояние. Можно сказать, что они главные герои. Когда они могут играть так, как сегодня, то создают разницу», – сказал Мотта.