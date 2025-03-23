Спортивный директор «Ювентуса» резко высказался в адрес Мотты

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли резко высказался в адрес главного тренера команды Тиаго Мотты после гостевого матча 29-го тура Серии A с «Фиорентиной» (0:3).
«Мне стыдно, что я выбрал тебя», – сказал Джунтоли Мотте в присутствии генерального директора Маурицио Сканавино.
Сообщается, что тренер был внешне спокоен в этот момент.
Ранее между Моттой и Джунтоли случались разногласия по поводу трансферной политики. Спортивный директор считал, что для борьбы за чемпионство достаточно нескольких усилений, а тренер настаивал на более масштабных изменениях.
- Сегодня Мотта был уволен с поста главного тренера «Ювентуса». Ему на смену назначен Игор Тудор.
- «Ювентус» занимает 5-е место в Серии A с 52 очками после 29 туров.
- Команда в этом сезоне уже выбыла из борьбы в Кубке Италии и Лиге чемпионов, проиграла матч за Суперкубок Италии.
- В июне «Ювентус» сыграет на клубном ЧМ.
Источник: calciomercato