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Спортивный директор «Ювентуса» резко высказался в адрес Мотты

Сегодня, 20:22

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли резко высказался в адрес главного тренера команды Тиаго Мотты после гостевого матча 29-го тура Серии A с «Фиорентиной» (0:3).

«Мне стыдно, что я выбрал тебя», – сказал Джунтоли Мотте в присутствии генерального директора Маурицио Сканавино.

Сообщается, что тренер был внешне спокоен в этот момент.

Ранее между Моттой и Джунтоли случались разногласия по поводу трансферной политики. Спортивный директор считал, что для борьбы за чемпионство достаточно нескольких усилений, а тренер настаивал на более масштабных изменениях.

  • Сегодня Мотта был уволен с поста главного тренера «Ювентуса». Ему на смену назначен Игор Тудор.
  • «Ювентус» занимает 5-е место в Серии A с 52 очками после 29 туров.
  • Команда в этом сезоне уже выбыла из борьбы в Кубке Италии и Лиге чемпионов, проиграла матч за Суперкубок Италии.
  • В июне «Ювентус» сыграет на клубном ЧМ.

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Источник: calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Мотта Тиаго
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