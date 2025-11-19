Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Тиаго Мотта
Новости
Тиаго Мотта - новости
Бразилия
28 августа 1982 (44)
Тренер
Статистика
Новости
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
9 марта
4
Стало известно, почему Тиаго Мотта отказал «Спартаку»
2025.11.19 22:22
2
Итальянский тренер отказался от предложения «Спартака»
2025.11.18 09:28
8
Список тренеров, которых рассматривал ЦСКА помимо Челестини
2025.06.20 19:04
3
«Аталанта» рассматривает пять тренеров на замену Гасперини
2025.06.03 16:48
«Милан» рассматривает трех тренеров
2025.05.21 22:32
Мотта – в тройке худших тренеров в истории «Ювентуса» по проценту побед
2025.03.23 22:22
Спортивный директор «Ювентуса» резко высказался в адрес Мотты
2025.03.23 20:22
«Ювентус» сменил главного тренера
2025.03.23 19:19
3
«Ювентус» определился с заменой Мотте, которому заплатят за увольнение 20 миллионов
2025.03.23 11:44
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус»
2025.03.21 18:06
6
В Италии сообщили, кто может возглавить «Ювентус» вместо Мотты
2025.03.14 19:19
1
Тренер «Ювентуса» прокомментировал 0:4 от «Аталанты»
2025.03.10 12:05
Тренер «Ювентуса» Мотта недоволен тремя игроками
2025.02.27 23:00
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Мотта: «Просил руководство «Ювентуса» никого не продавать, а они продают»
2025.01.18 10:10
Мотта прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Фиорентиной»
2024.12.30 07:57
Тренер «Ювентуса» рассказал об эмоциях после победы над «Сити»
2024.12.12 10:19
Мотта остался доволен игрой «Ювентуса» в ничейном матче с «Лиллем»
2024.11.06 11:44
Тренер «Ювентуса» прокомментировал разгром «Вероны»
2024.08.27 11:31
Тренер «Ювентуса» оценил разгром «Комо»
2024.08.20 08:15
Мотта прокомментировал свое назначение в «Ювентус»
2024.06.12 22:46
Экс-игрок «Интера» возглавил «Ювентус»
2024.06.12 20:08
Фото
«Болонья» объявила имя нового тренера
2024.06.05 18:00
1
«Болонья» объявила об уходе тренера, который впервые за 60 лет вывел клуб в ЛЧ
2024.05.23 15:05
1
«Ювентус» будет платить Мотте в четыре раза больше, чем «Болонья»
2024.05.22 17:31
Фото
Организаторы Globe Soccer Awards назвали 15 номинантов на звание тренера года в Европы
2024.05.10 13:29
4
Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»
2024.05.04 10:13
В «Ювентусе» определили фактор, который станет решающим для будущего Аллегри
2024.04.02 12:59
1
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Аллегри
2024.03.18 15:40
1
1
2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
2
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+