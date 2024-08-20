Тренер «Ювентуса» оценил разгром «Комо»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался о матче 1-го тура Серии A с «Комо» (3:0).

«У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула, я жду больших свершений от всех, не только от него. Он сегодня сыграл потому, что заслужил это всей своей работой. Я рад за него, и мы показали хороший командный футбол.

«Комо» провел прекрасный сезон в Серии B и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как и всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения.

Душан Влахович провел отличный матч – как с мячом, так и без него. Он важен для нас. Кенан Йылдыз действовал на тех позициях, из которых нам нужно было выжать максимум, у него есть необходимые для этого характеристики. И его действия создавали свободные зоны для Мбангула, который мог оставаться на фланге и снабжать мячом нападающих», – сказал Мотта в эфире DAZN.