Тренер «Ювентуса» прокомментировал 0:4 от «Аталанты»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги матча 28-го тура Серии A с «Аталантой» (0:4).
«Мы знали, что игра будет сложной. «Аталанта» хотела максимально использовать наши ошибки.
Пенальти – не вдаваясь в подробности того, насколько он был спорным – был болезненным моментом. Мы молодая команда, мы пытались лететь вперед, чтобы вернуться в игру, но появились пробелы в обороне.
Первый гол подкосил нас психологически и вывел из равновесия. Мы расстроены и разочарованы. В то же время больше не будет разговоров о скудетто, в которые вы нас втянули. Теперь нам нужно собраться перед матчем с «Фиорентиной», – сказал Мотта.
- «Ювентус» потерпел крупнейшее домашнее поражение в чемпионате Италии с 1967 года.
- Голы у «Аталанты» забили Матео Ретеги с пенальти (29-я минута), Мартен де Рон (46-я), Давиде Дзаппакоста (66-я) и Адемола Лукман (77-я).
- Туринцы занимают 4-е место в Серии A с 52 очками после 28 туров. «Аталанта» идет 3-й с 58 баллами.
Источник: Football Italia