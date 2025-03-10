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Тренер «Ювентуса» прокомментировал 0:4 от «Аталанты»

Сегодня, 12:05

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги матча 28-го тура Серии A с «Аталантой» (0:4).

«Мы знали, что игра будет сложной. «Аталанта» хотела максимально использовать наши ошибки.

Пенальти – не вдаваясь в подробности того, насколько он был спорным – был болезненным моментом. Мы молодая команда, мы пытались лететь вперед, чтобы вернуться в игру, но появились пробелы в обороне.

Первый гол подкосил нас психологически и вывел из равновесия. Мы расстроены и разочарованы. В то же время больше не будет разговоров о скудетто, в которые вы нас втянули. Теперь нам нужно собраться перед матчем с «Фиорентиной», – сказал Мотта.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Аталанта Ювентус Мотта Тиаго
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