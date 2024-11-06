Мотта остался доволен игрой «Ювентуса» в ничейном матче с «Лиллем»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (1:1).

«Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой команды. Мы можем стать лучше в некоторых моментах, но я доволен.

Мы могли бы сыграть лучше в чужой штрафной. С самого начала команда ждала своего шанса и пыталась атаковать. Это был хороший матч. Теперь давайте восстановимся и подумаем о дерби», – сказал Мотта.

Счет в матче открыл «Лилль» усилиями Джонатана Дэвида на 27-й минуте. «Ювентус» сравнял счет на 60-й, когда Душан Влахович реализовал пенальти.

В следующем матче «бьянконери» сыграют в Серии A с «Торино» 9 ноября.

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