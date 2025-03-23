«Ювентус» сменил главного тренера

«Ювентус» объявил об уходе Тиаго Мотты с должности главного тренера команды. С понедельника его сменит на этом посту Игор Тудор.

42-летний бразилец Мотта возглавлял команду с начала сезона.

46-летний хорват Тудор ранее работал в Италии с «Удинезе», «Вероной» и «Лацио», который покинул по окончании прошлого сезона.

Он играл за туринский клуб с перерывами в 1998–2007 годах.

«Ювентус» занимает 5-е место в Серии A с 52 очками после 29 туров.

Команда в этом сезоне уже выбыла из борьбы в Кубке Италии и Лиге чемпионов, проиграла матч за Суперкубок Италии.

В июне «Ювентус» сыграет на клубном ЧМ.