Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, что посоветовал летнему новичку команды Арсену Захаряну.

«Было ясно, что, когда он наберет форму, то удивит тех, кто его не знал. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю [на его изучении]. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще.

Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и напрямую общался с одноклубниками. Это очень поможет команде. У Арсена есть способности и необходимые качества, это замечательный футболист», – заявил Альгуасиль.

Захарян в Испании с середины августа.

Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.

Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 12 матчей (400 минут) без голевых действий.

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