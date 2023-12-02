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  • Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю»

Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю»

2 декабря 2023, 14:56
8

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, что посоветовал летнему новичку команды Арсену Захаряну.

«Было ясно, что, когда он наберет форму, то удивит тех, кто его не знал. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю [на его изучении]. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще.

Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и напрямую общался с одноклубниками. Это очень поможет команде. У Арсена есть способности и необходимые качества, это замечательный футболист», – заявил Альгуасиль.

  • Захарян в Испании с середины августа.
  • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
  • Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 12 матчей (400 минут) без голевых действий.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Альгуасиль Иманол
Комментарии (8)
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Боров мясной
1701518548
Чтобы стать своим парнем нужно учить, удивительно что он испанский не учил. И итальянцы бы понимали и португальцы.
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2easy
1701518607
"Жаль, что так получилось с языком." Странное высказывание, Иманоль думал, что Заха за 4 месяца выучит испанский?... Игроки по 2-3 года учат и то общаются кое-как. Откуда Захарян знал, что он в Испании будет играть. Он мог оказаться и в Англии, Италии, Германии. Ему что все языки надо было учить сразу?! Бред.
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cubburkov
1701533594
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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ZeBolotny
1701595383
Ну что поделать... Теперь придётся всей команде учить армянский язык...
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alefreddy
1701633663
дал понять без языка нет места в составе
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