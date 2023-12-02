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    • Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю»

    Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю»

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, что посоветовал летнему новичку команды Арсену Захаряну.

    «Было ясно, что, когда он наберет форму, то удивит тех, кто его не знал. Жаль, что так получилось с языком. Я очень настаиваю [на его изучении]. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще.

    Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и напрямую общался с одноклубниками. Это очень поможет команде. У Арсена есть способности и необходимые качества, это замечательный футболист», – заявил Альгуасиль.

    • Захарян в Испании с середины августа.
    • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 12 матчей (400 минут) без голевых действий.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.12.2023 14:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +35

      ZeBolotny 2 часа назад

      Ну что поделать... Теперь придётся всей команде учить армянский язык...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      cubburkov 19 часов назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +652

      TIMOTHY 22 часа назад

      Не успел уехать уже учи,я настаиваю) клоун испанский Абаскаль за два года с свинарне даже хрю хрю и то не очень выучил!)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      WILDLING_HRUNDEL > TIMOTHY 22 часа назад

      Зато главный свин КБ хорошо с белорусом хрумкал на итальянском)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 22 часа назад

      Да. бакский язык надо учить на этом языке говорит весь мир, знание аглийского языка во многом поможет, а так да, местный язык нужно учить, вот в бразильцы все знают русский

      0
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      Рейтинг: +61

      2easy 23 часа назад

      "Жаль, что так получилось с языком."
      Странное высказывание, Иманоль думал, что Заха за 4 месяца выучит испанский?... Игроки по 2-3 года учат и то общаются кое-как. Откуда Захарян знал, что он в Испании будет играть. Он мог оказаться и в Англии, Италии, Германии. Ему что все языки надо было учить сразу?! Бред.

      0
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      Рейтинг: +356

      Боров мясной > 2easy 20 часов назад

      Латиносов много везде играет и это лучшие игроки, итальянский и португальский будешь понимать и они тебя, так что испанский надо учить! Это второй язык после китайского, но китайцы в футболе не авторитеты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Боров мясной 23 часа назад

      Чтобы стать своим парнем нужно учить, удивительно что он испанский не учил. И итальянцы бы понимали и португальцы.

      0
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      Рейтинг: +16

      Ioann Oklahoma > Боров мясной 23 часа назад

      Баскский, а не испанский настойчиво предлагает Захаряну выучить Альгуасил.
      Примерно как, будь Арсен в Германии, ему предложили бы овладеть швабским, только с баскским языком проблема еще круче.

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      Рейтинг: +356

      Боров мясной > Ioann Oklahoma 20 часов назад

      Я понял, но он и испанского не знает, который знают все баски.
      Почему ему и предложили, типо какая разница какой учить.

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