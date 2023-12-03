Реакция тренера «Сосьедада» на игру Захаряна после обратной замены

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в матче Примеры против «Осасуны» (1:1).
- Россиянин вышел на 14-й минуте и был заменен на 88-й.
«Травма Андера Барренечеа? Повреждения открывают возможности для других. На нас потеря Андера не повлияла. Вышедший вместо него Захарян провел хороший матч», – сказал Альгуасиль.
- У Арсена 13 матчей за басков – 0 результативных действий.
- «Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.
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Источник: ютуб-канал «Реал Сосьедада»