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    • Реакция тренера «Сосьедада» на игру Захаряна после обратной замены

    Реакция тренера «Сосьедада» на игру Захаряна после обратной замены

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в матче Примеры против «Осасуны» (1:1).

    • Россиянин вышел на 14-й минуте и был заменен на 88-й.

    «Травма Андера Барренечеа? Повреждения открывают возможности для других. На нас потеря Андера не повлияла. Вышедший вместо него Захарян провел хороший матч», – сказал Альгуасиль.

    • У Арсена 13 матчей за басков – 0 результативных действий.
    • «Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «Реал Сосьедада»

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Ioann Oklahoma 1 час назад

      У Захаряна нет результативных действий за 472 минуты в 13 играх за «Сосьедад», а матчи все, считает Альгуасил, проводит хорошо.
      Ну просто иллюзия обмана это армянское дарование.

      0
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      Рейтинг: +13618

      Вомбат 1 час назад

      88-я минута это не обратная замена. Просто какого-то игрока выпустили ради бонуса.

      2
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      Рейтинг: +16

      Ioann Oklahoma > Вомбат 51 минуту назад

      Матч, между прочим, продолжался еще целых 10 минут и Альгуасил усилил нападение, выпустив портиша Андре Силва вместо бесполезно проведшего почти весь матч игрока.
      Что это как не обратная замена и первый звоночек юному армянскому дарованию.

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