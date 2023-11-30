Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль считает, что российский полузащитник Арсен Захарян очень хорошо отыграл матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (0:0).

«Я очень доволен тем, как мои игроки провели прошедший матч. Они были хороши, а Захарян был очень хорош. Я думаю, он провел игру на отличном уровне. Однозначно. Но, конечно, к концу матча он был «мертвый», – сказал Альгуасиль.

Захарян отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

Это был его второе появление на поле в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет на выезде против «Осасуны» в чемпионате Испании в субботу, 2 декабря.

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