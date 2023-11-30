Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна

    Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль считает, что российский полузащитник Арсен Захарян очень хорошо отыграл матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (0:0).

    «Я очень доволен тем, как мои игроки провели прошедший матч. Они были хороши, а Захарян был очень хорош. Я думаю, он провел игру на отличном уровне. Однозначно. Но, конечно, к концу матча он был «мертвый», – сказал Альгуасиль.

    • Захарян отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.
    • Это был его второе появление на поле в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
    • Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет на выезде против «Осасуны» в чемпионате Испании в субботу, 2 декабря.

    Новости по теме
    Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ 1
    Шалимов сказал, когда Захарян сможет претендовать на постоянное место в основе «Сосьедада» 1
    Статистика Захаряна против «Зальцбурга»: россиянин впервые провел полный матч за «Сосьедад» 5
    Источник: El Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+